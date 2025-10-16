PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Kindergarten
Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Unbekannte Personen brachen von Dienstag (18:30 Uhr) auf Mittwoch (07:00 Uhr) in einen Kindergarten am Fildersteg ein.

Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Schränke. Aus einem Büro nahmen die Täter Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251015-0753

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

