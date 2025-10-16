Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Einbruch in Kindergarten

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Unbekannte Personen brachen von Dienstag (18:30 Uhr) auf Mittwoch (07:00 Uhr) in einen Kindergarten am Fildersteg ein.

Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie verschiedene Schränke. Aus einem Büro nahmen die Täter Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251015-0753

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell