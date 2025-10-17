Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Kinder werfen Gegenstände auf die Fahrbahn

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Am 16.10.2025 gegen 14:25 Uhr haben zwei unbekannte Mädchen von der Brücke am Freizeitpark, Venloer Straße, Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen.

Ein 21-jähriger Mann aus Duisburg war mit seinem Auto von der Krefelder Straße auf die Venloer Straße in Richtung Filder Straße abgebogen. Er versuche auszuweichen und stellte im Anschluss einen Steinschlag in seiner Frontscheibe fest.

Eine weitere Zeugin bestätigte den Vorfall.

Die Kinder konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Kinder sollen etwa sechs bis neun Jahre alt gewesen sein. Das eine Mädchen trug eine pinkfarbene Regenjacke, beiden sollen mit Tretrollern unterwegs gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251016-1500

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell