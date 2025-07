Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 19.07.2025, gegen 08:53 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Edigheimer Straße in Richtung Bunsenstraße in Ludwigshafen am Rhein Ortsteil Oppau. In der Edigheimer Straße öffnete ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Mannheim die Fahrertür seines am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporters, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Fahrradfahrer touchierte die Tür und kam zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt und vor Ort ambulant versorgt. Sachschaden entstand nicht. Gegen den Fahrer des Transporters wird nun wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

