Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel- Polizei informiert am Tag des Einbruchschutzes über wirksame Maßnahmen/ Nachtrag, zusätzliche Rufnummern

Wesel (ots)

Am Tag des Einbruchschutzes am 26.10.2025 führen Beamtinnen und Beamte des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz (KK KP/O) in der Kreispolizeibehörde Wesel Telefonberatungen durch. Hierzu können Interessierte sich unter der Rufnummer 0281-107 4420 melden- wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6137969

Um möglichst viele Anrufende beraten zu können, sind weitere Rufnummern freigeschaltet worden. Zusätzlich zu der oben genannten Nummer ist das KK KP/O auch unter den Rufnummern 0281-107 4424 und 0281-107 4425 zu erreichen!

HS/

