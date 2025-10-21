Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Zeugensuche nach Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Hamminkeln (ots)

Am Samstag, den 18.10.2025, kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrradfahrer und einer 19- jährigen Fußgängerin.

Die 19- jährige Weselerin lief mit zwei Begleitern rechtsseitig auf der Straße Brüner Bruch. Ein derzeit noch unbekannter Fahrradfahrer stieß mit dieser zusammen und beide kamen zu Fall. Bei dem Sturz verletzte die Weselerin sich leicht. Der männliche Fahrradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Brünen fort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Dieser kann beschrieben werden als 50 bis 60 Jahre alt, schlank, bekleidet mit blauer Fahrradbekleidung und brauner Jacke.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich bei der Polizei zu melden (Tel.: 0281-107-0).

/EG (Ref.: 251018-2000)

