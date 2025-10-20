Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 17. Oktober 2025, um 13.00 Uhr wurde ein 26jähriger tschechischer Staatsangehöriger am Grenzübergang in Reitzenhain zur Einreisekontrolle vorstellig. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz führten eine fahndungsmäßige Überprüfung durch. Gegen den Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof wegen Kennzeichenmissbrauch vor. Die geforderte Geldstrafe von über 1600 Euro konnte der Tscheche vor Ort bezahlen und seine Reise fortsetzen.

Ebenfalls am Freitag, um 19:00 Uhr, kontrollierten die Einsatzkräfte eine Rumänin am Grenzübergang in Reitzenhain. Auch hier lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen begangener Ordnungswidrigkeiten vor. Die 26 Jahre alte Frau konnte die geforderte Geldsumme von über 500 Euro zahlen und in das Bundesgebiet einreisen.

Am gestrigen Sonntag, den 19. Oktober 2025, um 15:35 Uhr wurde ein ungarischer Staatsangehöriger von Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Kempten wegen Körperverletzung. Den Gesamtbetrag von fast 2600 Euro konnte der 29jährige Mann nicht aufbringen. Für ihn endete die Einreisekontrolle am Grenzübergang in Reitzenhain in der Justizvollzugsanstalt Zwickau.

