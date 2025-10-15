Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Ladendiebstahl bringt Mann zurück in den Maßregelvollzug - Bundespolizei schnappt Täter nach Flucht über die Gleise Hannover Hbf 14.10.2025

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen entwendete ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger in einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover zwei Dosen alkoholischer Getränke im Wert von circa sieben Euro. Als das Sicherheitspersonal den Diebstahl bemerkte, flüchtete der Mann zunächst durch den Bahnhof bis zum Bahnsteig 14 und anschließend über die Gleise in Richtung des Parkhauses an der Rundestraße. Glücklicherweise kam es bei der Überquerung zu keinem Unfall.

Während seiner Flucht entledigte sich der Tatverdächtige der beiden entwendeten Getränkedosen. Die noch während der Flucht alarmierte Bundespolizeiinspektion Hannover leitete sofort weitere Fahndungsmaßnahmen ein. Nach Kontaktaufnahme mit dem Sicherheitspersonal konnten Bundespolizisten daraufhin den Tatverdächtigen kurze Zeit später anhand der Personenbeschreibung im Bereich des Parkhauses stellen und vorläufig festnehmen. Der 38-Jährige wurde zur Dienststelle am Ernst-August-Platz gebracht. Dort ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille.

Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann eine Fahndung zur Festnahme und Unterbringung im Maßregelvollzug wegen einer Körperverletzung bestand, nachdem er einen Tag zuvor aus der Einrichtung entwichen war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann an die alarmierten Mitarbeiter des Maßregelvollzugs übergeben.

