BPOLI C: Mehrere Haftbefehle in Reitzenhain vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Am Wochenende wurden im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen in Reitzenhain erneut mehrere Haftbefehle vollstreckt. Für eine Person endete die Einreise in der JVA.

Am Freitag stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei einer 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bamberg fest. Sie war wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 827,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Nach Zahlung der Geldstrafe vor Ort wurde ihr die Weiterreise gestattet.

Bei der Kontrolle zweier Landsleute wurden am Sonntag ebenfalls Ausschreibungen zur Strafvollstreckung festgestellt. Ein 43-Jähriger war vom Amtsgericht Ulm wegen Erschleichen von Leistungen zu 231 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tage verurteilt worden. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis war ein 38-Jähriger vom Amtsgericht Leipzig zu einer Geldstrafe von 531 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 7 Tagen verurteilt worden. Nachdem beide die offenen Geldstrafen beglichen hatten, konnte sie ihre Fahrt fortsetzen.

Die Einreise eines 31-jährigen serbischen Staatsangehörigen am Samstag endet in der JVA. Er war vom Amtsgericht Hamburg wegen Diebstahl mit Waffen zu einer Geldstrafe von 2535 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt worden. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, musste er seine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Bereits unter der Woche (Dienstag und Mittwoch) wurden zwei Haftbefehle gegen zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 50 und 46 Jahren vollstreckt. Der 50-Jährige hatte noch eine offene Geldstrafe von 888 Euro wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verbüßen. Wegen Steuerhinterziehung waren noch 716 Euro bei dem 46-jährigen Rumänen offen. Beide konnten die offenen Geldsummen vor Ort begleichen und anschließend ihre Reise fortsetzen.

