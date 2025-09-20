Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Ehepaar nach Einreisekontrolle in der JVA

Reitzenhain (ots)

Die Fahrt nach Deutschland hatten Sie sich wohl anders vorgestellt.

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 19.09.2025 gegen 14:30 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenz-kontrollen in Reitzenhain einen 26-jährigen moldawischen Staatsangehö-rigen sowie dessen 26-jährige moldawische Ehefrau.

Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten fest, dass gegen beide eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung vorliegt. Der Ehemann war vom Amtsgericht Tiergarten wegen Diebstahl zu einer Geldstrafe von 500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Seine Ehefrau hatte ebenfalls wegen Diebstahl eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Berlin. Sie hatte noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 250 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen zu verbüßen.

Da Beide die offenen Geldstrafen nicht aufbringen konnten, wurden sie in die JVA eingeliefert.

