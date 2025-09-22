PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Erneut wurden in Reitzenhain zwei Haftbefehle vollsteckt. Nach Zahlung eines jeweils vierstelligen Betrages konnten ein 58-jähriger Bulgare und ein 27-jähriger Rumäne ihre Reise fortsetzen.

Bei der Kontrolle eines 58-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Samstag gegen 08:45 Uhr eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg fest. Er war vom Amtsgericht Fürth wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von insgesamt 1082,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt worden. Nachdem er die offene Summe vor Ort beglichen hatte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Auch die Kontrolle eines 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr brachte eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung zum Vorschein. Wegen Diebstahl war er vom Amtsgericht Stadtroda verurteilt worden und hatte seine Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro noch nicht beglichen. Er selbst konnte vor Ort 250 Euro aufbringen. Ein Bekannter zahlte für ihn den restlichen offenen Betrag in Höhe von 2000 Euro an einer benachbarten Polizeidienststelle ein. Somit entging der 27-Jährige einer 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 20.09.2025 – 08:17

    BPOLI C: Ehepaar nach Einreisekontrolle in der JVA

    Reitzenhain (ots) - Die Fahrt nach Deutschland hatten Sie sich wohl anders vorgestellt. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 19.09.2025 gegen 14:30 Uhr im Rahmen der wiedereingeführten Grenz-kontrollen in Reitzenhain einen 26-jährigen moldawischen Staatsangehö-rigen sowie dessen 26-jährige moldawische Ehefrau. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten fest, dass gegen beide ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:35

    BPOLI C: Feststellungen bei Grenzkontrollen

    Reitzenhain (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am 16.09.2025 gegen 14:30 Uhr einen aus Tschechien einreisenden PKW mit tschechischem Kennzeichen. Im Fahrzeug wurde als Fahrer ein 25-jähriger mongolischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher sich mit einem gültigen mongolischen Reisepass sowie einem gültigen tschechischen ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 09:23

    BPOLI C: Erneut Haftbefehle in Reitzenhain vollstreckt

    Reitzenhain (ots) - Gestern Abend kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz gegen 19:30 Uhr am Grenzübergang Reitzenhain einen 46-jährigen bulgarischen Staatsangehörige bei der Einreise aus Richtung Tschechien. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück fest. Er war wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls zu einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren