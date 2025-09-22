Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zwei Haftbefehle am Wochenende vollstreckt

Reitzenhain (ots)

Erneut wurden in Reitzenhain zwei Haftbefehle vollsteckt. Nach Zahlung eines jeweils vierstelligen Betrages konnten ein 58-jähriger Bulgare und ein 27-jähriger Rumäne ihre Reise fortsetzen.

Bei der Kontrolle eines 58-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Samstag gegen 08:45 Uhr eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg fest. Er war vom Amtsgericht Fürth wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldstrafe von insgesamt 1082,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt worden. Nachdem er die offene Summe vor Ort beglichen hatte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Auch die Kontrolle eines 27-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr brachte eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung zum Vorschein. Wegen Diebstahl war er vom Amtsgericht Stadtroda verurteilt worden und hatte seine Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro noch nicht beglichen. Er selbst konnte vor Ort 250 Euro aufbringen. Ein Bekannter zahlte für ihn den restlichen offenen Betrag in Höhe von 2000 Euro an einer benachbarten Polizeidienststelle ein. Somit entging der 27-Jährige einer 45-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe und konnte seine Fahrt fortsetzen.

