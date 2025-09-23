Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Diebstahl und Körperverletzung - kein ruhiger Abend für die Kollegen der Bundespolizei am Chemnitz Hauptbahnhof

Chemnitz (ots)

Gegen 18:25 Uhr wurde ein polizeibekannter 29-jähriger Deutscher auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert. Er war in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack stellten die Beamten hochwertige Jacken und Werkzeug fest, für welches der 29-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, bzw. widersprüchliche Angaben zur Herkunft machte. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde er zur Dienststelle verbracht. Dort wurden die Sachen beschlagnahmt und Anzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Anschließend wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Wenig später gegen 20:00 Uhr informierte eine Streife der DB-Sicherheit die Beamten der Bundespolizei im Revier Chemnitz Hauptbahnhof über eine Auseinandersetzung zweier Personen am Bahnsteig 4 des Chemnitzer Hauptbahnhofes.

Eine Streife begab sich vor Ort und konnte zwei Deutsche im Alter von 39 und 31 Jahren feststellen. Nach Aussage einer Zeugin trafen beide Personen am Bahnsteig 4 aufeinander und führten zunächst nur eine verbale Auseinandersetzung. In der Folge eskalierte die Situation und es endete in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Beide schlugen aufeinander ein.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurde beide Personen zur Dienststelle verbracht. Auf dem Weg zur Dienststelle wurde durch einen Beamten beobachtet, wie der 31-Jährige ein Cliptütchen aus seiner Jackentasche nahm und wegwarf. In dem Cliptütchen wurde eine geringe Menge Crystal festgestellt und beschlagnahmt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von 1,7 Promille.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide zeitversetzt auf freien Fuß aus der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell