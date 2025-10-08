Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Nach Diebstahl im DB Store - mehrere Anzeigen gegen 26-Jährigen aufgenommen

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Chemnitz wurden heute Morgen gegen 06:00 Uhr von einem Mitarbeiter des DB Store über eine Diebstahlshandlung informiert. Eine Streife konnte wenig später den 26-jährigen marokkanischen Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Bahnhof feststellen. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung sollte er zum Revier im Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht werden. Dieser Maßnahme widersetzte sich der 26-Jährige vehement. Er wurde sofort aggressiv, bespuckte und beleidigte die eingesetzten Beamten und wehrte sich mit Tritten.

Aufgrund der Widerstandshandlungen wurden sowohl der Tatverdächtige als auch zwei Beamte leicht verletzt.

Bei der Durchsuchung in der Dienststelle fanden die Beamten bei dem Marokkaner ca. 38 Gramm Haschisch. Dieses wurde beschlagnahmt.

Es wurden Strafanzeigen wegen Diebstahl geringwertiger Sachen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz, gegen den 26-jährige Marokkaner erstattet.

