Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Jugendliche greifen Busfahrer und Zeugen an

Wesel (ots)

Eine Gruppe junger Männer hat am Montag gegen 21:15 Uhr an der Rheinpromenade einen Busfahrer und einen Zeugen angegriffen.

Die Jugendlichen (4-6 Personen) hatten zu dieser Zeit mit ihren Autos an der Bushaltestelle der Rheinpromenade gestanden. Der 41-jährige Busfahrer ging zu der Gruppe und machte Fotos von deren Autos, weil sie die Bushaltestelle für seinen Bus blockierten.

Nach Angaben eines Zeugen sind die Jugendlichen daraufhin verbal aggressiv geworden und daraus entstand eine verbale Auseinandersetzung.

Die Situation spitzte sich zu, als 2-3 Personen aus der Gruppe dann den 39-jährigen Zeugen angriffen und mit Schlägen gegen Kopf und Arm attackierten. Auf die Aussage des Busfahrers, die Polizei ist alarmiert, haben die Jugendlichen von dem Zeugen abgelassen und flüchteten mit ihren Autos. Der 39-Jährige gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen.

Die Polizei konnte zwei Autos mit Jugendlichen in der Nähe Tatorts antreffen, auf die die Beschreibung passte. Die zwei mutmaßlichen Täter, die geschlagen haben sollen, haben sich zu den Vorwürfen nicht geäußert. Es handelt sich um einen 18-Jährigen und 23-Jährige aus Wesel.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell