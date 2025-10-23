PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 72-Jährige wird Opfer der Betrugsmasche "Falscher Polizist"
Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Betrügern

Dinslaken (ots)

Eine 72-jährige Frau aus dem Blumenviertel ist gestern Opfer der Betrugsmasche "falscher Polizist" geworden.

Gegen 17:00 Uhr hat die Frau einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als angeblicher Polizeibeamter der Polizei Dinslaken vorgestellt hatte. Dieser habe mitgeteilt, dass es in ihrer Wohnstraße (Krusenstraße/Hünxer Straße) zu mehreren Raubüberfällen gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe der Anrufer nach Bargeld in ihrer Wohnung gefragt. Die Frau teilte mit, dass sie Bargeld in ihrer Wohnung habe.

Gegen 00:15 Uhr ist ein Mann an der Wohnungstür erschienen, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgegeben habe. Dieser habe angegeben, dass Bargeld überprüfen und die Seriennummern kontrollieren zu müssen. Der angebliche Polizeibeamte habe daraufhin die Wohnung betreten und erklärt, er müsse das Bargeld "überprüfen". Der Mann verließ mit Bargeld und dem Telefon der Frau die Wohnung und kehrte nicht zurück.

Der Mann wird beschrieben als: 25-30 Jahre alt, schlanke Figur, schwarze, kurze Haare, dunkler Hautton, er sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet war er mit einer blauen Jacke, einer dunklen Jeans und hellen Turnschuhen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 251023-0130

Die Polizei gibt erneut Tipps zur Betrugsmasche "Schockanruf" bzw. "falsche Polizeibeamte":

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld, Gold oder 
     Schmuck bittet.
   - Behörden verlangen am Telefon in Deutschland keine Übergabe von 
     hohen Bargeldsummen von Bürgerinnen und Bürgern.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder 
     eine Amtsperson, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen 
     sagt, dass sie nicht auflegen sollen!
   - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter 
     ist: Rufen Sie die Verwandten an!
   - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen.
   - Seien Sie vorsichtig mit der Übermittlung Ihrer persönlichen 
     Daten und teilen Sie am Telefon keine Bankdaten von sich mit!
   - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort
     die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, 
     Verwandte oder andere Personen ihres Vertrauens.
   - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer 
     eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

Ein Appell der Polizei richtet sich auch an jüngere Angehörige: Klären Sie Ihre lebensälteren Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Betrüger auf.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 07:33

    POL-WES: Wesel - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Wesel (ots) - Am 22.10.2025 ereignete sich gegen 13:05 Uhr im Verlauf der Schermbecker Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lkw. Ein 75-jähriger Fußgänger aus Wesel beabsichtigte die Schermbecker Landstraße zwischen den Einmündungen RWE-Straße und Underbergsheide zu überqueren und trat auf die Fahrbahn. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer, der die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:37

    POL-WES: Moers - Einbruch in ein Autohaus / Polizei sucht Hinweise

    Moers (ots) - Eine unbekannte Person ist gestern in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:55 Uhr in ein Autohaus an der Straße Bullermannshof eingebrochen. Ein Mann kletterte über den Zaun des Autohauses und verschaffte sich nach derzeitigen Ermittlungen durch ein Fenster Zugang zum Gebäude. Die Person durchsuchte das Gebäude und nahm Bargeld mit. Eine zweite Person soll in der Nähe des Autohauses Schmiere gestanden ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:32

    POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise auf einen älteren beigen BMW nach Unfallflucht

    Moers (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 in Kamp-Lintfort sucht Hinweise, um eine Unfallflucht vom 16.10.25 aufzuklären. Morgens gegen 08:00 Uhr fuhr eine 28-jähriger Mann aus Moers mit seinem Fahrrad die Wetterstraße in Richtung Pestalozzistraße entlang. Beim Abbiegen nach rechts in die Wittfeldstraße übersah die Fahrerin eines BMW den 28-Jährigen und fuhr auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren