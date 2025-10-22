PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Hinweise auf einen älteren beigen BMW nach Unfallflucht

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 in Kamp-Lintfort sucht Hinweise, um eine Unfallflucht vom 16.10.25 aufzuklären.

Morgens gegen 08:00 Uhr fuhr eine 28-jähriger Mann aus Moers mit seinem Fahrrad die Wetterstraße in Richtung Pestalozzistraße entlang.

Beim Abbiegen nach rechts in die Wittfeldstraße übersah die Fahrerin eines BMW den 28-Jährigen und fuhr auf das Fahrrad auf. Dadurch stürzte der 28-Jährige und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle über die Wetterstraße, weiter in Richtung Pestalozzistraße.

Bei dem Wagen soll es sich um einen älteren 5-türigen BMW in beige mit dem Kennzeichenfragment MO-MO (??) gehandelt haben. Die Fahrerin des Autos hat schulterlange, blonde Haare und war zwischen 30 und 40 Jahre alt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/251016-0800

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

