Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, den 19.10.2025, kam es gegen 19:44 Uhr auf der Buchenstraße in Dinslaken zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter PKW beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem Verursacher soll es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen hellen Kleinwagen handeln. Dieser müsste durch die Kollision an der rechten Fahrzeugseite einen sichtbaren Schaden davongetragen haben.

Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter Tel.: 02064-6220 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref.: 251020-0032

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

