POL-WES: Moers - Einbruch in ein Autohaus
Polizei sucht Hinweise

Moers (ots)

Eine unbekannte Person ist gestern in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 03:55 Uhr in ein Autohaus an der Straße Bullermannshof eingebrochen.

Ein Mann kletterte über den Zaun des Autohauses und verschaffte sich nach derzeitigen Ermittlungen durch ein Fenster Zugang zum Gebäude. Die Person durchsuchte das Gebäude und nahm Bargeld mit.

Eine zweite Person soll in der Nähe des Autohauses Schmiere gestanden haben. Der Täter auf dem Gelände trug eine helle/weiße Hose und eine schwarze Jacke. Er hatte helle Haare und ist schätzungsweise 20 bis max. 40 Jahre alt.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Noch ein Hinweis: In einem Social-Media-Forum wird über den Fall bereits mit Foto berichtet. Es werden Namen von Personen und Schulen genannt. Wir raten dringend von solchen Spekulationen ab. Wer einen Verdacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei. Die Polizei (!) überprüft die Informationen und ermittelt. Öffentliche Spekulationen schaden meist völlig Unschuldigen.

