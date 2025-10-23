PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesel (ots)

Am 22.10.2025 ereignete sich gegen 13:05 Uhr im Verlauf der Schermbecker Landstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lkw.

Ein 75-jähriger Fußgänger aus Wesel beabsichtigte die Schermbecker Landstraße zwischen den Einmündungen RWE-Straße und Underbergsheide zu überqueren und trat auf die Fahrbahn. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer, der die Schermbecker Landstraße in Fahrtrichtung Schermbeck befuhr, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern.

Der 75-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Schermbecker Landstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

