PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorräder auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham wurden am Mittwoch, 29.Oktober 2025, zwei Motorräder beschädigt. Zwischen 18:00 und 20:45 Uhr haben Unbekannte die Motorräder auf dem Parkplatz in der Strehlener Straße umgestoßen und so Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursacht.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Feuerwehr gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren