Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Motorräder auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham wurden am Mittwoch, 29.Oktober 2025, zwei Motorräder beschädigt. Zwischen 18:00 und 20:45 Uhr haben Unbekannte die Motorräder auf dem Parkplatz in der Strehlener Straße umgestoßen und so Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursacht.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Feuerwehr gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell