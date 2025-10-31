Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf der B 212 bei Berne

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, kam es gegen 05:50 Uhr auf der B 212 im Bereich Berne im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 19-jährige Frau aus Hamburg befuhr dabei mit einem VW Polo die B 212 in Richtung Lemwerder. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei in Höhe einer Bahnbrücke auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 69-jähriger Fahrzeugführer aus Lemwerder konnte mit seinem VW Touran noch auf die Gegenspur ausweichen, sodass die Fahrzeuge lediglich seitlich kollidierten. In der Folge stieß der VW Polo mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug, einem Dacia Sandero, frontal zusammen; dessen 39-jährige Fahrerin aus Stuhr, die 19-jährige Fahrerin des VW Polo sowie deren zwei 18-jährige Mitfahrer aus Berne erlitten bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer und die Beifahrerin des VW Touran blieben unverletzt. Der VW Polo und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für die Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell