Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr in Nordenham
Delmenhorst (ots)
Am Freitag, 31.10.2025, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die Bahnhofstraße in Nordenham. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Pkw-Fahrers aus Nordenham eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt. Ein vorläufig ermittelter Wert ergab 1,15 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell