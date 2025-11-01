PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 31.10.2025, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Opel Corsa die Bahnhofstraße in Nordenham. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Pkw-Fahrers aus Nordenham eine alkoholbedingte Beeinflussung festgestellt. Ein vorläufig ermittelter Wert ergab 1,15 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

