Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: KORREKTUR Fahrzeugführer ohne Führerschein entzieht sich der Verkehrskontrolle durch grob verkehrswidrige Fahrweise +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02. November 2025, gegen 19:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn im Ortskern von Ahlhorn ein schwarzer Audi mit auswärtigem Kennzeichen und hoher Geschwindigkeit auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Entsprechende Anhaltesignale wurden durch den 42-jährigen Fahrzeugführer missachtet. Stattdessen erhöhte dieser seine Geschwindigkeit auf ca. 80 km/h, bei erlaubten 30 km/h, und flüchtete vor den Beamten durch die Nebenstraßen des Ortes. Auf der Oldenburger Straße, in Richtung des Kreisverkehrs im Ortskern, befuhr er dauerhaft die Gegenfahrbahn, sodass in einer leichten Linkskurze ein entgegenkommender grauer Kombi in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz darauf wurde das Fahrzeug in der Vechtaer Straße gestoppt.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen einige Stunden zuvor in Hannover entwendet worden sind. Der kontrollierte Pkw hatte somit keine Zulassung und entsprechend auch keine gültige Haftpflichtversicherung. Bei der Überprüfung des Führerscheins des 42-jährigen Mannes aus Großenkneten ergaben sich Hinweise auf eine Fälschung. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte nicht vorgelegt werden.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Kennzeichenmissbrauchs, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Der Fahrer des grauen Kombi, welcher durch die Fahrweise des Beschuldigten auf der Oldenburger Straße gefährdet worden ist, wird gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Ahlhorn unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell