POL-DEL: Stadt Delmenhorst: KORREKTUR Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt ohne Führerschein durch Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 02. November 2025, gegen 18:00 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin, dass sie soeben einen alkoholisierten Mann an der Tankstelle am Hasporter Damm gesehen habe, welcher nach dem Kauf weiteres Alkoholika in einen Pkw stieg und wegfuhr. Die Polizei Delmenhorst konnte den 68-jährigen Mann anhand der Beschreibung und des Kennzeichen an seiner Wohnanschrift feststellen. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert und vor Ort nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde von dem Beschuldigten durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den 68-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

