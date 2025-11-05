LPI-SHL: Motorradfahrer stürzte
Meiningen (ots)
Ein Motorradfahrer befuhr Mittwochmorgen (05.11.2025) die Straße "Am Drachenberg" in Meiningen. Aus ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der 36-jährige Mann verletzte sich leicht. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr.
