Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer stürzte

Meiningen (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr Mittwochmorgen (05.11.2025) die Straße "Am Drachenberg" in Meiningen. Aus ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der 36-jährige Mann verletzte sich leicht. Um die ausgelaufenen Betriebsstoffe kümmerten sich die Kameraden der Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

