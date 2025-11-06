LPI-SHL: Auffällige Fahrweise - Alkoholeinfluss

Kaltennordheim (ots) - Eine 75-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochvormittag (05.11.2025) auf der Straße zwischen Fischbach und Kaltennordheim. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte in der Folge um und blieb auf dem Dach liegen. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 75-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

