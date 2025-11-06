LPI-SHL: Auffällige Fahrweise - Alkoholeinfluss
Schleusegrund (ots)
Eine Zeugin meldete der Polizei Mittwochnachmittag einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der Straße zwischen Hinternah und Waldau gefahren und schon mehrfach gegen den Bordstein gestoßen sei. Die Polizisten stellten das Auto wenig später in Gießübel fest und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Aufgrund der gezeigten Ausfallerscheinungen folgte eine Blutentnahme. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige.
