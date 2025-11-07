LPI-SHL: Entwendetes Leergut wiedergefunden

Schleusingen (ots) - Mittwochmittag wollte ein 72-jähriger Autofahrer von der Eisfelder Straße in Schleusingen nach links auf die Landstraße in Richtung Autobahn abbiegen. Bei Auffahren übersah er eine vorfahrtsberechtigte 52-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Die Fahrbahn musste bis zum Abschleppen der beiden Autos über eine Stunde voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Beide ...

