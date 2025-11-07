LPI-SHL: Entwendetes Leergut wiedergefunden
Zella-Mehlis (ots)
In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter 15 Kästen Leergut von einem Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Das Leergut konnte im Wald in der Nähe des Marktes versteckt aufgefunden und an das Geschäft zurückgegeben werden. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288893/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.
