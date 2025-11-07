Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, unberechtigt auf ein umzäuntes Baustellengelände in der Schneekopfstraße in Suhl. Sie öffneten gewaltsam einen Baucontainer und entwendeten daraus Werkzeuge und ein Notstromaggregat. Von einer Freifläche stahlen die Unbekannten einen Sortiergreifer und einen Hydraulikhammer, welche an einen Abrissbagger angebaut werden können. Die beiden Anbauteile haben jeweils ein Gewicht von mehreren hundert Kilo. Der Entwendungsschaden beläuft sich insgesamt auf einen Betrag im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0288306/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

