Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung vor Betrugsmasche

Suhl (ots)

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche und nahm im Bereich 
Suhl am Donnerstag zwei entsprechende Anzeigen auf.

Unbekannte Betrüger kontaktierten in den angezeigten Fällen Ende 
September bzw. Mitte Oktober Besitzer von Brockhaus- und 
Faksimile-Sammlungen, die ihre Sammlungen bereits ausgestellt oder 
zum Verkauf angeboten hatten. Der Mann am Telefon gab sich als 
Mitarbeiter einer Berliner Raritäts- und Kunstvermittlung aus und 
teilte den Personen mit, dass es für Ihre Sammlung einen 
Kaufinteressenten gäbe. Das Kaufangebot sendete der Unbekannte per 
Mail oder einen Messengerdienst. Um den Kauf abzuwickeln, forderte 
der Täter von den Besitzern der Sammlungen Lohnabrechnungen bzw. 
entsprechende Kontoauszüge mit Renteneingängen. Ohne das Wissen der 
Personen beantragten die Betrüger mit den Unterlagen Kredite bei 
einer Bank. Unter dem Vorwand, dass es sich um eine Verifizierung des
Kaufvertrages handelte, erreichten die Täter, dass sich die 
Geschädigten im Ident-Verfahren identifizierten. Tatsächlich handelte
es sich um die notwendige persönliche Identifikation für eine 
Kreditvergabe. Den Sammlungsbesitzern wurde danach mitgeteilt, dass 
zunächst u.a. ein Gutachter bezahlt werden muss. Das Geld dafür 
bekommen sie anschließend laut Aussage des vermeintlichen 
Mitarbeiters von dessen Firmenkonto vorgestreckt. Es handelt sich 
aber tatsächlich um das aus dem Kredit aufgenommene Geld. Nach dem 
Erhalt auf dem Konto wurden die Personen aufgefordert dieses 
weiterzuleiten. In einem Fall erfolgreich, im zweiten Fall bemerkten 
die Geschädigten zum Glück rechtzeitig, dass es sich um das Geld aus 
dem unwissentlich abgeschlossenen Kredit handelte.
Seien Sie misstrauisch. Geben Sie niemals Informationen zu Ihren 
Wertsachen an Unbekannte heraus und übersenden Sie keine Kontoauszüge
und Lohnabrechnungen oder Kopien Ihrer Ausweisdokumente.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

