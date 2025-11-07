PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Neuen Trockner nach Anlieferung entwendet

Schmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstag in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:30 Uhr einen Wäschetrockner, der im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden abgestellt war. Das nagelneue Gerät der Marke "Beko" hat einen Wert von ca. 520 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Gerätes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0289581/2025 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
