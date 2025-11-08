LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Zella-Mehlis (ots)
Am 07.11.2025, zwischen 09.15 Uhr und 09.50 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten PKW Ford auf dem EDEKA-Parkplatz in der Talstraße in Zella-Mehlis. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig, der Sachschaden am geparkten Fahrzeug beträgt ca. 2000,- Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell