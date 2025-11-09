PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisste Person

Oberhof (ots)

Am 08.11.2025, gegen 08.50 Uhr meldete sich eine Hotelmitarbeiterin aus Oberhof bei der Polizei in Suhl und berichtete über eine scheinbar leicht verwirrte Person, welche sich in Oberhof befindet und eine Unterkunft sucht. Er wäre mit einer größeren Personengruppe zu einem Treffen verabredet, wo sich diese momentan befinden konnte der Mann nicht angeben. Nach Abfrage der Personaldaten wurde bekannt, dass die 66jährige, männliche Person bereits am 07.11.2025 in Nordrhein-Westfalen als vermisst gemeldet wurde und gesucht wird. Nach Kontaktaufnahme mit der dortigen Dienststelle machten sich die Familienangehörigen auf den Weg nach Suhl und konnten den Vermissten nach ca. 4 Stunden übernehmen. Dabei wurde bekannt, dass es wirklich ein Treffen in Oberhof gibt, jedoch erst am kommenden Wochenende, was der Vermisste aufgrund einer beginnenden Demenz vermutlich verwechselte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

