LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht
Mendhausen (ots)
Am Freitag dem 07.11.2025 zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug auf der Mendhäuser Hauptstraße mit einem Hinweisschild der Wasserwirtschaft. Dieses wurde hierbei aus der Verankerung gerissen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter dem Aktenzeichen 0290693/2025 entgegen.
