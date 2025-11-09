PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Hildburghausen (ots)

Am Freitagabend kam es am Wallrabser Kreuz zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Autofahrerin wollte von der Römhilder Straße nach links in die Häselriether Straße abbiegen und übersah hierbei einen im Gegenverkehr geradeaus fahrenden 34-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Der Beifahrer der Verursacherin und der andere Fahrer wurden leicht verletzt durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

