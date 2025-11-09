Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bedrohung am Bahnhof Meiningen - Polizei bittet um Hinweise

Meiningen (ots)

Am Abend des 08.11.2025 beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof Meiningen. Im Verlauf des Streits zog einer der Beteiligten einen Schlagstock aus seiner Kleidung und drohte augenscheinlich, den anderen damit schlagen zu wollen. Der Inhalt des Streits war für den Zeugen nicht zu hören. Als der Zug einfuhr, bestieg der Täter diesen und verließ den Bahnhof, er konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall und sucht insbesondere den Mann, der am 08.11.2025 gegen 20:15 Uhr am Bahnhof Meiningen mit einem Schlagstock bedroht wurde. Sachdienliche Hinweise werden jederzeit durch die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, Tel. 03693 5910, entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell