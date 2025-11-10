Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Prügelei

Meiningen (ots)

Eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte sich Sonntagnacht zunächst in einem Lokal in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen und verlagerte sich anschließend in den Außenbereich der Kneipe. Mindestens fünf Personen, darunter Frauen und Männer, waren an der Auseinandersetzung beteiligt. Zwei Männer wurden leicht verletzt. Warum es zu dieser Schlägerei kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0291524/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

