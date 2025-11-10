Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Benefizkonzert in der Suhler Hauptkirche St. Marien

Ein Dokument

Suhl (ots)

Am 16.11.2025 findet traditionelle das Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Suhl ab 18:00 Uhr in der Suhler Hauptkirche St. Marien statt. Das Thüringer Polizeiorchester unter Leitung von Christian Beyer entführt Sie in die Welt der Filmmusik. Seien Sie dabei und erleben Sie die schönsten Kläng, aus Titanic, Avatar und anderen Klassikern der Filmgeschichte. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen. Der Eintritt ist frei, wir sammeln am Ende der Veranstaltung Spenden für das Eltern-Kind-Zentrum Ankerplatz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell