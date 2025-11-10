LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses

Grabfeld (ots) - Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche beim Kauf auf Anzeigenportalen. Am Sonntag wollte ein 44-Jähriger aus dem Grabfeld eine Jacke verkaufen. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich und gab an, via Direktkauf bezahlen zu wollen. Er übersendete einen QR-Code an den 44-Jährigen zur angeblichen Zahlungsabwicklung. Einmal den Code geöffnet, gelangte der Mann auf eine Website, auf der er seine ...

