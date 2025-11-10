PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses

Simmershausen (ots)

Aus bislang nicht geklärten Gründen entwickelte sich Montagnacht (10.11.2025) ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Unteren Ortsstraße in Simmershausen. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die beiden 53 und 73 Jahre alten Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Bis in die Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten an. Das Haus ist unbewohnbar. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 12:54

    LPI-SHL: Benefizkonzert in der Suhler Hauptkirche St. Marien

    Suhl (ots) - Am 16.11.2025 findet traditionelle das Benefizkonzert der Landespolizeiinspektion Suhl ab 18:00 Uhr in der Suhler Hauptkirche St. Marien statt. Das Thüringer Polizeiorchester unter Leitung von Christian Beyer entführt Sie in die Welt der Filmmusik. Seien Sie dabei und erleben Sie die schönsten Kläng, aus Titanic, Avatar und anderen ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 10.11.2025 – 12:52

    LPI-SHL: Betrug beim Online-Shopping

    Grabfeld (ots) - Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche beim Kauf auf Anzeigenportalen. Am Sonntag wollte ein 44-Jähriger aus dem Grabfeld eine Jacke verkaufen. Ein vermeintlicher Interessent meldete sich und gab an, via Direktkauf bezahlen zu wollen. Er übersendete einen QR-Code an den 44-Jährigen zur angeblichen Zahlungsabwicklung. Einmal den Code geöffnet, gelangte der Mann auf eine Website, auf der er seine ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Blutentnahme nach Drogenfahrt

    Bad Salzungen (ots) - Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Sonntagabend einen 48-jährigen Autofahrer in der Schulstraße in Bad Salzungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,13 Promille und der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge und weiterfahren durfte der Mann auch nicht mehr. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren