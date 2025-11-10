LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses
Simmershausen (ots)
Aus bislang nicht geklärten Gründen entwickelte sich Montagnacht (10.11.2025) ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Unteren Ortsstraße in Simmershausen. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die beiden 53 und 73 Jahre alten Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Bis in die Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten an. Das Haus ist unbewohnbar. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Ein Schaden von mindestens 60.000 Euro entstand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell