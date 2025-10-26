POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24. Oktober) sind Unbekannte in Büroräume auf der Vollmerhauser Straße eingebrochen. Mit Hebelwerkzeug verschafften sich die Einbrecher Zugang zu dem Objekt, das sich in der Nähe der Rospetalstraße befindet. Sie durchsuchten das Büro und flüchteten anschließend. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter ...

