Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher entkommen mit Schmuck
Gummersbach (ots)
Auf Schmuck hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen 18:20 Uhr und 23:40 Uhr am Freitag (24. Oktober) in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße eingebrochen sind. Die Unbekannten versuchten, über die Terrassentür in das Gebäude zu gelangen. Als das nicht gelang, verschafften sie sich über ein Fenster Zugang zum Haus. Sie flüchteten mit Schmuck als Beute. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
