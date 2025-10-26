Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe geben sich als Heizungsableser aus

Wipperfürth (ots)

Zwei Unbekannte klingelten am Freitagmittag (24. Oktober, 12:40 Uhr) an der Wohnung einer Seniorin in der Straße "Schäferwiesen". Die 88-Jährige öffnete die Tür, da sie Besuch erwartete. Anstatt des erwarteten Besuchs standen zwei unbekannte Männer vor ihr. Sie gaben an, den Heizungsstand ablesen zu müssen. Die Seniorin ging mit einem der Männer in die Küche. Während der Mann sie ablenkte, war der zweite Mann unbemerkt in der Wohnung unterwegs. Als die Unbekannten wieder gegangen waren, stellte die 88-Jährige fest, dass ihr Schmuckkästchen samt Inhalt verschwunden war. Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide trugen schwarze Jacken und schwarze Hosen und hatten laut der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Männer war etwa 1,65 Meter groß, hatte einen Dreitagebart und trug zudem eine schwarze Cap. Der andere Mann war etwa 1,75 Meter groß. Gegen 14 Uhr am Freitag klingelte es ebenfalls an der Wohnung eines älteren Ehepaares in der Böcklerstraße. Auch hier gaben die Männer an, die Heizungen ablesen zu müssen. Die Seniorin schloss sofort die Tür und die Unbekannten entfernten sich. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell