Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Roter Fiat Panda gestohlen
Gummersbach (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (23. Oktober) einen Fiat Panda gestohlen. Das rote Auto mit dem Kennzeichen GM-IK 604 stand zur Tatzeit zwischen ein Uhr morgens und 11 Uhr vor einer Pizzeria in der Dieringhauser Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
