POL-GM: Roter Fiat Panda gestohlen

Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Dienstag (21. Oktober) auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Lokalität mit angrenzender Tennishalle in der Gartenstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem sie das Fenster eines Lagerraums aufhebelten. Sie stahlen diverse Schlüsselbunde, einen Freischneider von Stiehl und eine Bohrmaschine des Herstellers Makita. Ob die Kriminellen noch weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch ...

mehr