Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher kamen über die Terrassentür

Marienheide (ots)

Zwischen 11:30 Uhr und 20:25 Uhr am Donnerstag (23. Oktober) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Igelweg" eingestiegen. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

