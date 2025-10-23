PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Ründeroth

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (21. Oktober) auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Lokalität mit angrenzender Tennishalle in der Gartenstraße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt, indem sie das Fenster eines Lagerraums aufhebelten. Sie stahlen diverse Schlüsselbunde, einen Freischneider von Stiehl und eine Bohrmaschine des Herstellers Makita. Ob die Kriminellen noch weitere Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

