Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 82-Jährige von Pkw erfasst

Lindlar (ots)

Am Dienstag (21. Oktober) kam es am Kreisverkehr "Kirschbäumchen/Klauser Straße/Wolfsschlade" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 82-jährige Fußgängerin aus Lindlar schwer verletzt wurde. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Lindlar befuhr gegen 15:10 Uhr den Kreisverkehr und verließ ihn in Fahrtrichtung der Straße "Kirschbäumchen". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 82-Jährigen, die gerade die Fahrbahn überquerte. Durch die Kollision stürzte die Fußgängerin zu Boden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell