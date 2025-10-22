PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Montag (20. Oktober) auf Dienstag sind Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Straße "Escherhof" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus und stahlen Goldschmuck sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

