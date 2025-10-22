Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Einfamilienhaus
Waldbröl (ots)
In der Nacht von Montag (20. Oktober) auf Dienstag sind Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Straße "Escherhof" eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus und stahlen Goldschmuck sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
