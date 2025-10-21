Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte versuchen in Garage einzubrechen

Gummersbach (ots)

In der Nacht vom 19. Oktober (Sonntag) auf den 20. Oktober wollten Kriminelle in eine Garage in der Straße "Meiseneck" einbrechen. Die Einbrecher versuchten, das Garagentor aufzuhebeln - ohne Erfolg. Das Tor hielt stand und die Einbrecher entfernten sich ohne Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell