POL-GM: Zeitungsdiebe in Engelskirchen unterwegs

Engelskirchen (ots)

In der Straße "Märkische Straße" verschafften sich Kriminelle durch das Aufschieben eines Rolltores Zugang zum Eingangsbereich eines Geschäfts für Zeitschriften und Tabakwaren. Aus dem Eingangsbereich stahlen sie die dort gelagerten und abgepackten Zeitungspakete, ließen diese jedoch zum Teil unweit der Tatörtlichkeit zurück. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 1 Uhr und 4 Uhr am Montag (20. Oktober). Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell