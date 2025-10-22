Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher durchwühlen Wohnung in Karlskamp
Gummersbach (ots)
Zwischen dem 19. Oktober (Sonntag) und dem 21. Oktober öffneten Unbekannte gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hömerichstraße in Gummersbach-Karlskamp. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten, ob sie jedoch Beute machten, muss noch ermittelt werden.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell