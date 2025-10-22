PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladendieb beißt Mitarbeitern in den Arm

Gummersbach (ots)

Auf Süßigkeiten und Nudeln hatte es ein 39-jähriger Gummersbacher am vergangenen Dienstag (21. Oktober) abgesehen. Gegen 16 Uhr war er in einem Supermarkt an der Steinmüllerallee unterwegs und steckte sich zwei Tüten Fruchtgummis sowie eine Packung Nudeln in die Jackentasche. Als der Marktleiter den 39-Jährigen ansprach und ihn zum Büro des Supermarktes bat, rannte der Gummersbacher unvermittelt Richtung Ausgang des Marktes, konnte aber durch den Marktleiter an der Flucht gehindert werden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten wurde der Ladendieb durch den Marktleiter sowie einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgehalten, wobei der Gummersbacher beiden Männern in den Arm biss. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde der 39-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

