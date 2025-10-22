Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich
Lindlar (ots)
Gegen 21:45 Uhr am Dienstagabend (21. Oktober) fuhr ein 34-jähriger Bergneustädter mit seinem VW auf der Straße "Sieferhof" in Fahrtrichtung Hohkeppel. Als der Bergneustädter die Kreuzung zur L299 passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 64-jährigen Mannes aus Lindlar, welcher auf der L299 in Richtung Lindlar unterwegs war. Der 34-Jährige trug bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weder der VW noch der Fiat verblieben fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell