Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Lindlar (ots)

Gegen 21:45 Uhr am Dienstagabend (21. Oktober) fuhr ein 34-jähriger Bergneustädter mit seinem VW auf der Straße "Sieferhof" in Fahrtrichtung Hohkeppel. Als der Bergneustädter die Kreuzung zur L299 passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 64-jährigen Mannes aus Lindlar, welcher auf der L299 in Richtung Lindlar unterwegs war. Der 34-Jährige trug bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen davon und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weder der VW noch der Fiat verblieben fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

