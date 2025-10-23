PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen zwei Pedelecs

Nümbrecht (ots)

Einbrecher waren in der Nacht vom 21. Oktober auf den 22. Oktober (Mittwoch) in Harscheid unterwegs. In der Straße "Kreuzweg" verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einer Garage und stahlen zwei Pedelecs. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "M1" (Modell: Erzberg CC Pedelec / Shimano Deore XT) in Grau und um ein Pedelec von Cube (Modell: Stereo Hybrid 140 HPC Race 750) in der Farbe Rot.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

